Zebrafonds ter versterking van integratie kwetsbare groepen 07 april 2018

Hamont-Achel De stad lanceert het Zebrafonds naar aanleiding van de vraag van minister Homans (N-VA) om kwetsbare doelgroepen te versterken bij het integratieproces.

"Hiermee willen we het samenleven versterken door mensen en culturen dichter bij elkaar te brengen", vertelt OCMW-voorzitter Serge Vander Linden (CD&V). "Daarom kunnen verenigingen die in 2018 een activiteit organiseren ter bevordering van de integratie van personen van buitenlandse herkomst of andere kwetsbare groepen ondersteund worden met een aanmoedigingspremie." Om in aanmerking te komen voor deze premie moeten geroepen wel aan enkele voorwaarden voldoen. Alle info is te vinden op www.hamont-achel.be/zebrafonds. (BVDH)