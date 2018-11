Yoghurt van Catharinadal wordt overal verkocht met eigen verhaal Birger Vandael

19 november 2018

15u04 0 Hamont-Achel Bert en Peter Boonen runnen het Achelse melkveebedrijf Catharinadal met hoevewinkel. Op termijn zullen ze hun afzetkanalen uitbreiden en daarom zullen ze aan hun yoghurt voortaan ook een verhaal verbinden. Het won hiermee een prijs van het Innovatiesteunpunt.

De familie Boonen verwerkt al langer de melk van het eigen melkvee. Dat zullen ze in de toekomst op grotere schaal doen. “Door slijtage aan de ledematen hebben we een machine geplaatst en die zorgt automatisch voor meer productie dan we zelf kunnen verkopen”, legt Peter Boonen uit. “We hebben dit niet eerder gedaan omdat we dan geen contact zouden hebben met onze klant. Juist dat vinden we heel belangrijk.”

Tot honderd verschillende teksten

De producten zullen nu buiten de eigen hoevewinkel aan de man en vrouw worden gebracht. Om toch hun eigenheid te behouden en de verhalen van het bedrijf en de streek te blijven vertellen, krijgt elke pot yoghurt een “sleeve” met een kort en uniek verhaal mee. “We hebben een jaar lang de vragen opgesteld die bij ons in de winkel vaak weerklinken. Op basis daarvan schreven we een tekst die op de potten worden gezet.”, legt Boonen uit. “Dat gaat over wat er gebeurt in het dorp, over de gezondheid van de koe en over de productie. Het gaat om vijftig tot honderd verschillende teksten. Iedereen blijft uiteraard ook in de winkel welkom!”

Dankzij deze ‘Storytelling’ wordt de yoghurt niet zomaar een anonieme pot in de zuivelafdeling van de supermarkt, maar blijft de eigenheid overal behouden. De yoghurt met een verhaal was één van de 122 inzendingen die mee dongen naar de titel van landbouwinnovatie van 2018 in de Innovatiecampagne. Een professionele vakjury bekroonde 10 winnaars uit de 122 inzendingen, maar via internet en sociale media kan het grote publiek ook zijn eigen winnaar aanduiden. Stemmen voor Bert en Peter Boonen kan vanaf 15 november tot 31 december (middernacht) via www.innovatiesteunpunt.be/wedstrijd.