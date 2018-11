WO I overleefd, om dan te sterven in Limburgs station Vredesboom herdenkt gruwelijke treinontploffing van 100 jaar geleden Birger Vandael

06 november 2018

12u41 1 Hamont-Achel In ruim 200 steden en gemeenten worden op 11 november vredesbomen geplant. In Hamont-Achel wacht men echter een weekje langer met het initiatief en dat is niet zonder reden: het is dan immers exact 100 jaar geleden dat er in het station van Hamont een zware treinontploffing plaatsvond.

Het is een jaarlijkse traditie om in november iedereen te herdenken die geleden en gestreden heeft in de wereldoorlogen. “We wensen op 18 november ook even stil te staan bij de treinontploffing die er in 1918 plaatsvond. Dat was toen groot nieuws en haalde zelfs de kranten in New York en Australië, maar wordt vandaag de dag een beetje vergeten”, stelt schepen van Erfgoed en Monumenten Guy Joosten (CD&V).

Grotere impact dan oorlog

Volgens Joosten heeft de treinontploffing een veel grotere impact gehad in Hamont dan de vier jaar oorlog. “Na de Eerste Wereldoorlog keerden de Duitse soldaten terug huiswaarts via de verbinding Antwerpen-Mönchengladbach. Omdat ze moesten wachten op toestemming van Nederland om te mogen doorreizen, stonden er op 18 november 1918 heel wat treinen in Hamont, dat toen beschikte over het grootste station op deze verbinding. ’s Avonds laat vatte er een munitietrein vuur met een grote explosie tot gevolg. Meer dan 100 Duitse soldaten lieten er het leven. Onder de Hamont-Achelaren vielen er geen dodelijke slachtoffers, maar het station en de omliggende woningen werden volledig verwoest.”

Het herdenkingsmoment vindt plaats op zondag 18 november om 11 uur aan het station van Hamont.