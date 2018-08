Werken op Lozenweg 11 augustus 2018

02u32 0 Hamont-Achel Vanaf midden augustus zal er tijdelijk verkeershinder zijn op de Lozenweg omdat er werken worden uitgevoerd.

Verkeer om de Lozenweg zal binnenkort hinder ondervinden omdat er een nieuwe elektriciteitsleiding zal worden aangelegd.





Een nieuwe kabel wordt ingegraven in het voetpad langs de Stationsstraat en de Lozenweg, vanaf de spoorweg tot aan de elektriciteitscabine van Beltaste, Van Reusel's Snacks.





De werken worden in drie fasen uitgevoerd. De eerste fase heeft betrekking op de Lozenweg vanaf Van Reusel's Snacks tot aan de Erkstraat. De rijstrook richting Hamont-centrum is tijdens deze fase van de werken niet toegankelijk. Er worden verkeerslichten geplaatst waardoor het verkeer er beurtelings kan passeren. Fase 2 behandelt het gedeelte vanaf de Erkstraat tot aan Inkensven.





Gedurende één dag zal er op een kort stuk van de weg beurtelingsverkeer zijn. Dit wordt dan aangegeven door de nodige verkeersborden.





Klaar op 14 september

Daarna situeren de werken zich op de parkeerstrook waardoor het verkeer in beide richtingen kan passeren.





Fase 3 betreft de Stationstraat vanaf Inkensven tot Spoorwegstraat. De werken situeren zich volledig op de parkeerstrook. Het verkeer zal hiervan weinig tot geen hinder ondervinden. De aannemer start met fase 1 vanaf 16 augustus. Er wordt gewerkt tussen 9 en 15 uur.





Verwacht wordt dat de werken voltooid zullen zijn op vrijdag 14 september. (BVDH)