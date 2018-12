Werken aan riolering BVDH

17 december 2018

Hamont-Achel De komende weken staan er werken gepland aan het rioolstelsel in Hamont-Achel. Elk jaar is er een onderhoud van de riolering en daarvoor wordt samen met De Watergroep en Aquafin een onderhoudsplan gemaakt.

De werken worden uitgevoerd in de volgende straten: Begoniastraat, Stationsstraat, Sint-Odilialaan, Wal, Molenwiekstraat, Leliestraat, Pastoor Bungenerslaan, Bien en Stationsplein. Enkel de werken op het Stationsplein zijn ingrijpend. Hierbij wordt een volledig rioolstreng vernieuwd. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de omvang van de werken kan dit een dag tot enkele weken in beslag nemen. De aannemer is gevraagd om eventueel te verwachten overlast vooraf aan de betrokken bewoners te melden. Het zal die periode ook onmogelijk zijn om de parkeervakken tegenover het station te gebruiken.