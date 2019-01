Weg oversteken naar school wordt veiliger: stad koopt zestig brigadierbordjes met ledverlichting BVDH

16 januari 2019

De stad heeft een zestigtal brigadierbordjes met ledverlichting aangekocht. Hiermee zullen gemachtigde opzichters tijdens de donkere dagen beter te zien zijn. Zij helpen kinderen in de stad immers veilig oversteken. De zeventig gemachtigde opzichters die onze stad rijk is, zullen allemaal gebruik kunnen maken van het vernieuwde seingeversbordje. Niet elke opzichter krijgt een eigen exemplaar. Bij De Horizon en op ‘t Lo zijn er twee uitrustingen beschikbaar voor meerdere personen. Zij staan immers dagelijks aan de schoolpoort en kunnen de bordjes makkelijk met elkaar delen. De Achellier en De Robbert werken met vrijwilligers op verschillende locaties, waardoor zij over een individuele uitrusting beschikken. Woensdag ontvingen de eerste gemachtigde opzichters hun lichtgevend seinbordje uit handen schepen van Openbare Werken Bèr van de Schans (PRO).