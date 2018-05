Weer dertig vaten drugsafval ontdekt 05 mei 2018

In de berm langs de Kluizerdijk, nabij de Achelse Kluis, heeft de politie gisterochtend omstreeks 9 uur liefst 33 blauwe en witte vaten met chemisch afval gevonden. Vermoedelijk gaat het om restanten van een drugslabo. De brandweer stuurde ploegen ter plaatse voor verder onderzoek naar eventuele lekken, maar er werd geen vervuiling van water of bodem vastgesteld. De federale gerechtelijke politie onderzoekt het sluikstort, maar van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. De grensregio is intussen al maanden 'populair' bij wie drugsafval wil dumpen. (MMM)