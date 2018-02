Wandelroutes De Bever opnieuw toegankelijk 10 februari 2018

De eerste fase van de werken aan domein De Bever in Hamont-Achel is voorbij.





Midden januari startte de stad samen met het Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) met de inrichtingswerken op De Bever. Het domein was toe aan een facelift. De eerste fase, waarbij de bomen aan de rand van de vijver grotendeels verwijderd werden, is intussen afgerond. Daardoor zijn alle wandelroutes op het domein opnieuw toegankelijk.





In de lente begint de aannemer met de aanleg van het beleef- en ontdekkingspad en in juli gaat de laatste fase van start. Het slib wordt samen met het parelvederkruid uit de vijver verwijderd.





Opdat er terug riet op kan groeien, worden de eilanden afgegraven tot onder het waterniveau. De vijverranden worden hersteld en natuurvriendelijk aangelegd. Ook de open plek in het bos wordt aangepakt. Voor de biodiversiteit wordt de plek omgevormd tot natte heide. In oktober moeten de werken afgerond zijn. (BVDH)