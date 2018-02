Vrachtwagen rijdt fietsster (68) aan 21 februari 2018

Aan het kruispunt van Haag met Bandel is dinsdag een 68-jarige zwaargewond geraakt toen ze gegrepen werd door een vrachtwagen. De dame uit Hamont-Achel is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Ze is geopereerd en verbleef op intensieve zorgen. Ze verkeerde niet in levensgevaar. (MMM)