Vrachtwagen kantelt en verwoest tuinmuur 20 juli 2018

02u38 0

In de Orchideeënlaan in Hamont-Achel is gisterenmiddag een vrachtwagen gekanteld en op zijn zij terechtgekomen. Een kraan is zo op het muurtje van een buurtbewoner gevallen en dit zorgde voor heel wat stoffelijke schade. Er waren geen mensen betrokken bij het ongeval.





De brandweer werd opgeroepen om de puinhoop op te ruimen. De straat werd intussen afgesloten. De omleiding, die reeds van toepassing is in de buurt, werd aangepast. Een agent wees alle autobestuurders de juiste kant uit. De precieze reden van de crash was niet duidelijk. (BVDH)