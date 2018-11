Volledig nieuw schepencollege stelt zichzelf voor Birger Vandael

23 november 2018

18u46 0 Hamont-Achel In Hamont-Achel heeft de coalitie PRO en N-VA zich vanavond voorgesteld. Zoals geweten wordt Rik Rijcken (PRO) de nieuwe burgemeester. Zijn partijgenoten Jacky Umans, Bèr van de Schans, Jef Plas en Marie-José Cuyvers worden schepen. N-VA krijgt met Roger Mertens de eerste schepen. Joren Mertens (N-VA) neemt na twee jaar over van Plas, Koen Boonen volgt na 3,5 jaar van de Schans op.

‘Inspraak’ stond tijdens de voorstelling van het nieuwe schepencollege duidelijk centraal. “We willen eerst luisteren naar de mensen en dan pas handelen”, stelt Rijcken. “Onze beleidsvisie zullen we bijgevolg ook toetsen aan de mening van de mensen en belangengroepen en eventueel aanpassen. 2019 zal een overgangsjaar worden waarin we ook de financiële situatie moeten analyseren. We moeten structureel besparen om 2,5 a 3 miljoen euro te kunnen investeren.”

Achelse Kluis en drugspreventie

Roger Mertens wordt schepen van Financiën, geen verrassing want hij werkte jarenlang in de financiële wereld. Andere bevoegdheden zijn Toerisme en Sociale Veiligheid. “Ik wil de Achelse Kluis nog meer in de kijker zetten en bekijken hoe we drugskartels uit Nederland kunnen aanpakken”, vatte hij enkele uitdagingen samen.

Herbestemming van De Wal

Jacky Umans krijgt Ruimtelijke Ordening (“een zware post”), Lokale Economie, Personeel en Organisatie en ICT als takenpakket. “We gaan bekijken hoe het verder moet met de herbestemming van De Wal, want daarover verschillen de meningen. Een horecaplan en een app zijn twee andere realisaties waar ik aan wil werken. Op het Marktplein moeten we ook bekijken wat er mogelijk is met terrassen.”

Jef Plas zal in 2019 en 2020 Cultuur, Sport, Erfgoed en Monumenten, Dierenwelzijn en Juridische Zaken opvolgen. “Sporthal De Koekoek kan nog even dienst doen, maar op termijn kan dit gebouw er niet blijven staan”, liet hij al weten. Van de Schans krijgt als bevoegdheden Openbare Werken, Milieu en Duurzaamheid en Jeugd. Hij liet verstaan werk te maken van perfecte fiets- en voetpaden en het subsidiereglement van jeugdverenigingen. Marie-José Cuyvers leidt het Bijzonder Comité Sociale Dienst en zal werken rond de Kinderopvang, Welzijn en Onderwijs.

In de uitgebreide beleidsvisie staan de belangrijkste speerpunten voor 2019. Naast de reeds geciteerde ambities van elke schepen valt daarin ook op dat het dossier rond het klooster van Hamont zal worden herbekeken, dat er een actieplan rond kermissen in de pijplijn zit en er extra ruimte om te ondernemen wordt gezocht.