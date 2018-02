Volksfilosoof Bas Haring in bibliotheek 14 februari 2018

Dat wetenschap en filosofie wel boeiend kunnen zijn, zal Bas Haring op woensdag 21 februari vanaf 20.15 uur proberen duidelijk maken in de bibliotheek van Hamont-Achel. Zelf noemt hij zich 'volksfilosoof' omdat hij probeert op een toegankelijke manier wetenschap en filosofie voor iedereen begrijpbaar te maken. Haring werd bekend vanwege zijn boek 'Kaas en de evolutietheorie'. Daarin vertaalt hij het werk van Darwin in mensentaal. "Door middel van vragen te stellen die op het eerste gezicht simpel lijken, probeert hij zijn publiek tot denken aan te zetten. Zijn nuchtere en luchtige stijl en de talrijke voorbeelden zorgen ervoor dat de boeken en lezingen van Bas Haring zeker ook het jeugdig volkje aanspreken", oppert schepen van cultuur Rudi Boonen (CD&V). Tickets zijn verkrijgbaar via www.hamont-achel.be/aha of aan de balies van het UiTpunt in Hamont en Achel. Ook de dag zelf kan je aan de inkom nog een ticket kopen. (BVDH)