Video: Deel van de buit slingert op straat, na plofkraak in Hamont Tweede bankgebouw gesloopt door plofkrakers op twee weken tijd in Noord-Limburg Toon Royackers Rob Van herck

20 januari 2019

08u11 0 Hamont-Achel Criminelen hebben zondagochtend opnieuw een zware plofkraak gepleegd op een bankkantoor in het noorden van Limburg. Deze keer ontploften de bankautomaten van het filiaal van BNP Paribas aan het Marktplein in Hamont. “De daders zijn kunnen ontkomen met een zak, maar een deel van de buit is in het kantoor en op straat blijven liggen”, zegt Fortis-woordvoerster Hilde Junius. De bank heeft nog geen zicht op hoe groot de buit is.

De hele omgeving werd zondagmorgen trouwens opgeschrikt door een loeiharde knal. Die was zelfs vanuit verschillende buurgemeenten in de regio te horen. Vermoedelijk met behulp van gas waren enkele automaten in het kantoor van BNP Paribas opgeblazen. In de buurt vlogen heel wat ruiten aan diggelen, en brokstukken van het bankkantoor vlogen tot aan de overkant van het Marktplein. “Ik heb de plofkraak zelf ook iets voor 6 uur gehoord”, bevestigt Rick Rijcken, burgemeester van Hamont-Achel. “Tegenover het bankgebouw is een woning waarvan zowat alle ramen stuk gesprongen zijn, dus dat was zondag even prioriteit voor de gemeente en de brandweer. Ze zijn ter plaatse om het glas te ruimen en de gevel weer dicht te timmeren.”

Grote ravage

Het Marktplein werd na de plofkraak volledig afgesloten voor het onderzoek. Dovo, De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen van het Belgisch leger, snelde eerst ter plaatse. Zij controleerden of er nog steeds ontploffingsgevaar was. Toen de omgeving veilig bleek, kwamen ook speurders en het gerechtelijk labo van het Parket Limburg naar Hamont. “Bij de plofkraak geraakte niemand gewond, maar de ravage blijkt wel groot,” gaat burgemeester Rijcken verder. “Naast de ramen in de buurt is ook een auto beschadigd.” Het interieur van het BNP Fortis kantoor is voor een groot deel gesloopt door de zware explosie. De bankautomaat is helemaal uit de muur gerukt. Zelfs het hele schrijnwerk was door de ontploffing uit de muren geblazen. “Het bankkantoor blijft zeker nog enkele dagen gesloten,” meldt Fortis-woordvoerster Junius.

Nieuwe bende actief?

Vorig jaar werd de regio in de zomermaanden al eens opgeschrikt door een hele reeks gelijkaardige plofkraken. Telkens bliezen criminelen toen bankautomaten op, om met het geld aan de haal te kunnen gaan. De techniek was voordien ook al regelmatig toegepast in Nederland. Na de zomer werd het even rustig in Noord Limburg, maar nu lijkt er wel opnieuw een bende actief te zijn. Precies een week geleden sloeg mogelijk diezelfde bende al toe op het kantoor van Bpost in Kinrooi. Ook daar was zondagochtend vroeg een geldautomaat in het kantoor tot ontploffing gebracht. Het bureel liep er zware schade op, maar de daders hadden daar geen buit kunnen maken. In Hamont konden de daders dus wel geld meenemen. Maar de precieze omvang van de buit wordt nog onderzocht.