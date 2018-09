Verkoop van stadsgronden geschorst 05 september 2018

Gouverneur Herman Reynders heeft het besluit van de gemeenteraad omtrent de 'goedkeuring verkoop bouwkavels projectzone Berkenstraat-Haagdoornstraat' geschorst. Reden hiervoor was een klacht van PRO, gesteund door N-VA, die inhield dat gemeentegronden voor een te laag bedrag werden verkocht. Het gemeentebestuur krijgt volgens de procedure nu 60 dagen om hier tegenin te gaan mits motivering en nieuwe elementen, maar aangezien deze er niet zijn in dit dossier is het besluit definitief. "We hopen oprecht dat na de verkiezingen de nieuwe beleidsploeg oprechtheid en eerlijkheid hoog in het vaandel draagt en dat het tijdperk van 'gesjoemel'" definitief voorbij is. PRO Hamont-Achel heeft hard gewerkt de afgelopen jaren en gedaan wat ze moest doen. Toch steken wij onze energie liever in andere zaken waar de burger direct meer aan heeft, zoals beleid voeren! Daarom hopen we op de grote verandering in Hamont-Achel op politiek vlak", stelt fractieleider van PRO Jacky Umans.