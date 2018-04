Veldbloemenzaad gratis voor inwoners 13 april 2018

De stad deelt naar jaarlijkse gewoonte veldbloemenzaad uit aan haar inwoners. Met het oog op het vergroten van de biodiversiteit in de Hamont-Achelse tuinen worden er zo'n 500 pakketjes van 100 gram voorzien. Op deze manier wil de stad het gebruik van pesticiden verminderen, maar worden ook bijen, vlinders en andere insecten geholpen bij hun zoektocht naar nectar en stuifmeel. "Het zadenmengsel bestaat uit klaprozen en korenbloemen. Een mix die zorgt voor een prachtig bloemenbed. Ze bloeien van mei tot september. Wie het mengsel nu inzaait, geniet de komende maanden dus van een schitterend kleurenpalet in eigen tuin", vertelt schepen van Milieu en Duurzaamheid Guy Joosten (CD&V). Per adres kan er maximaal één pakketje worden afgehaald, zolang de voorraad sterkt. Afhalen kan tijdens de openingsuren aan het onthaal van het stadhuis. (BVDH)