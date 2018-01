Veertien bewoners naar ziekenhuis na CO-intoxicatie 02u46 0 Foto Marco Mariotti Het appartementsblok rechts werd helemaal geëvacueerd. Hamont-Achel In Hamont in de Brouwersstraat zijn gisteravond maar liefst veertien bewoners van een appartementsblok overgebracht naar het ziekenhuis. Bij één familie kloegen de kinderen over hoofdpijn en misselijkheid. Al snel bleek er teveel CO in het appartement te hangen. De hulpdiensten werden opgeroepen en het gezin werd overgebracht naar het ziekenhuis. De dokter wilde echter geen risico nemen en besloot om ook de andere bewoners preventief te laten overbrengen.

"In totaal gaat het om veertien personen, waarvan enkele kinderen", bevestigde burgemeester Theo Schuurmans. De brandweer nam metingen af en stelde inderdaad een te hoge waarde aan CO vast.





Preventief

"Maar niemand is zwaargewond. We hebben vooral preventief te werk willen gaan. Maar we kregen al te horen van het ziekenhuis dat iedereen er weer snel bovenop zal zijn", aldus de brandweer.





De oorzaak ligt aan een defecte verwarmingsketel.





Alternatieven

De installateur werd gisterenavond nog opgeroepen om het probleem tijdelijk op te lossen. "Maar intussen bekijken we alternatieven voor de bewoners. Sommigen kunnen misschien terug naar hun woning vanavond, maar anderen worden tijdelijk opgevangen via een woning van het OCMW."





Vandaag bekijken de bevoegde instanties of alle appartementen bewoonbaar blijven.





(MMM)