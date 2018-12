Van Neerpelt naar Hamont via Bosstraat terug mogelijk BVDH

25 december 2018

Afgelopen vrijdag werd de werfzone op de Bosstraat weer opengesteld voor verkeer in één richting, van Neerpelt naar Hamont. Tijdens de riolerings- en wegenwerken die dit najaar plaatsvonden, was er enkel bestemmingsverkeer mogelijk in de werfzone.

Sinds vrijdag kan het doorgaande verkeer richting Hamont dus weer gebruik maken van de Bosstraat. Het verkeer in de andere richting, van Hamont naar Neerpelt, blijft de bestaande omleiding volgen. De industriezone Hamont blijft tijdens de kerstvakantie wel bereikbaar vanuit Hamont via het kruispunt met de Industriestraat. Vanaf 7 januari gaan de werken aan deze Bosstraat verder. Ook de vernieuwing van de kruispunten van de Bosstraat met de Militaire Dijk en Industriestraat staan nog op de agenda. Verder staat de aanleg van de definitieve inritten en bermen ingepland voor het nieuwe jaar. Ook het fietspad in de zone tussen de Militaire Dijk en de Geuskens wordt vanaf januari afgewerkt. Zonder weerverlet kan het project voorlopig in de loop van februari afgerond worden. Enkel de toplaag asfalt ontbreekt dan nog. Deze kan pas geplaatst worden in het voorjaar van 2019, wanneer de temperaturen het toelaten.