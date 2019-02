Valentijnsboodschappen op infoborden BVDH

01 februari 2019

Op 14 februari is het weer Valentijnsdag. Voor het derde jaar op rij organiseert de stad haar valentijnsactie. Zo kan je als inwoner gratis een liefdevolle boodschap op de verschillende digitale infoborden plaatsen. Om je partner – of degene op wie je een oogje hebt – te verrassen of om iemand die je graag hebt een hart onder de riem te steken.Wil jij iemand plezieren met een lief bericht? Neem dan een kijkje op www.hamont-achel.be/valentijn. Via deze link kan je tot en met 10 februari een gepersonaliseerde boodschap insturen. Deze wordt op Valentijnsdag gepubliceerd op de zeven digitale infoborden die verspreid staan doorheen Hamont-Achel. Wie een liefdesboodschap instuurt, maakt bovendien ook kans op een verwenpakket. Op 14 februari zal een onschuldige hand uit alle inzendingen een winnaar loten. De bekendmaking hiervan gebeurt op de Facebookpagina van de stad Hamont-Achel.