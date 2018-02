Vader ranselt LO-leerkracht af 01 februari 2018

In het voorjaar van 2015 werd een leerkracht op een school in Hamont slachtoffer van een agressieve vader van één van zijn leerlingen. De amper 23-jarige man was zo'n drie weken werkonbekwaam. De dader riskeert een celstraf van veertien maanden.





Het slachtoffer was een multifunctionele leerkracht die één vierde van zijn tijd actief was als LO-leerkracht. In die functie had hij een discussie met een twaalfjarig meisje. "Hij deed niets verkeerd, maar had haar arrogant genoemd. Daarop stormde de vader van het meisje de school binnen en gaf hem een slag. De agressieveling kon bij het slachtoffer worden weggehaald. De directrice en zelfs de burgemeester werden ingelicht", aldus de advocaat van het slachtoffer. Na de nodige gesprekken, besloot de man toch om terug met lessen te beginnen, al bleek LO een stap te ver voor hem. Hij heeft nog steeds schrik wanneer er bepaalde berispingen aan leerlingen moeten worden gegeven.





De dader gaf verstek voor de zaak. "Ik vind dat er sprake is van voorbedachtheid omdat de man reeds op de thuisweg van school was toen zijn dochter het verhaal vertelde. Daarop keerde hij op zijn stappen terug en gaf hij de twee vuistslagen zonder eerst enige uitleg te vragen", vertelt de procureur. Naast de celstraf werd de man bij verstek veroordeeld tot een boete van 1.500 euro. Het vonnis volgt op 27 februari.





(BVDH)