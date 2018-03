Unieke poppenkast in Cinema Walburg 15 maart 2018

In het kader van jeugdboekenmaand vindt in Cinema Walburg op woensdag 21 maart om 14 uur de voorstelling 'Hands Up!' plaats. Tijdens dit spektakel creëert theatermaker Leo Petersen (Lejo) een wonderlijke wereld in zijn grote, blauwe poppenkast en verbaast hij je met zijn eenvoud, humor en fantasie. Met zijn tien vingers en een grote voorraad houten ogen zorgt Lejo voor talrijke vreemde wezens met elk hun eigen karakter. In de handen van de speler veranderen twee witte balletjes en een stipje zwarte verf in de snuit van een blaffende buldog, stuntelige tapdansers, een monster, een fladderende vogel, een dirigent met een kinderkoor en soms een inktvis die door het theeater zweeft. Je vergeet al snel dat je eigenlijk naar twee handen zit te kijken. Achteraf kunnen liefhebbers zelfs een kijkje nemen in de poppenkast. Tickets voor deze voorstelling zijn verkrijgbaar via www.hamont-achel.be/aha of aan de balies van het UiTpunt in Hamont en Achel. Je kan ook de dag zelf aan de kassa nog een ticket kopen. (BVDH)