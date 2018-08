Uitstap naar Zoo op Welzijnsdag 22 augustus 2018

02u46 0

Het stadsbestuur organiseert op dinsdag 25 september de Welzijnsdag. Alle zieke mensen of personen met beperkte mogelijkheden worden dan uitgenodigd voor een uitstapje met de trein vanuit Hamont naar de Zoo van Antwerpen. Als 'Gezonde Gemeente' hecht Hamont-Achel veel belang aan het welzijn van haar inwoners. Heel wat mensen kampen namelijk met gezondheidsproblemen waardoor het voor hen niet altijd even evident is om zich te verplaatsen of contacten te leggen. Inschrijven voor deze uitstap kan vanaf deze week tot en met zaterdag 8 september bij de balies van het UiTpunt in Hamont (Wal 26) en Achel (Michielsplein 3/2). De kostprijs bedraagt 15 euro.





Let wel: de plaatsen zijn beperkt. Schrijf je dus tijdig in. Wens je graag een begeleider mee te nemen? Dat kan! Deze persoon betaalt eveneens 15 euro inschrijvingsgeld. Het is ook mogelijk een rolstoel te reserveren voor tijdens je bezoek aan de ZOO. Wens jij hiervan gebruik te maken? Meld het bij je inschrijving. Dan staat er die dag eentje voor je klaar aan de inkom van de dierentuin. Men zal in Hamont vertrekken om 8.50 uur en terug aankomen omstreeks 18.37 uur. (BVDH)