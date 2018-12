Uitgewerkt strooiplan bij winters weer BVDH

05 december 2018

12u32 0 Hamont-Achel De strooidiensten van Hamont-Achel zijn zoals ieder jaar operationeel vanaf eind oktober tot en met begin mei. Wanneer er vorst en winterse neerslag optreedt, zullen ze een versnelling hoger schakelen en de klok rond stand-by blijven. “Om ervoor te zorgen dat iedere Hamont-Achelaar binnen een bepaalde straal op een veilige, gestrooide weg geraakt, werkte het stadsbestuur een strooiplan uit”, stelt burgemeester Theo Schuurmans (CD&V).

“In de periode dat er kans is op ijzel of sneeuw neemt de verantwoordelijke van de strooiploeg om drie uur ’s nachts de beslissing om de strooidiensten al dan niet te laten uitrukken. Dat is geen gemakkelijke opgave”, weet schepen van Openbare Werken Guy Joosten (CD&V). “Deze persoon moet inschatten hoe het weer en de temperatuur met de diverse ondergronden – beton, klinkers en asfalt – zullen reageren. Vorst heeft namelijk bij iedere ondergrond een tragere of snellere werking. Ook kunnen er – bij de juiste temperatuur en luchtvochtigheid – al ijzelplekken ontstaan bij positieve temperaturen.”

Het stadsbestuur drukte haar prioriteiten uit in een strooiplan dat bestaat uit drie fases waarbij eerste de belangrijkste wegen en locaties worden behandeld. De gewestwegen zijn voor de rekening van de strooidiensten van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De stad vraagt ook de medewerking van inwoners om de voetbaden ter hoogte van hun woningen sneeuwrij te houden.