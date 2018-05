Tweede reeks tips voor gouden tickets 15 mei 2018

03u16 0

De stad Hamont-Achel heeft een tweede reeks tips met betrekking tot de gouden tickets van Aha! gepubliceerd. Hiermee kan je een gratis Aha!-jaarabonnement winnen. Voor Hamont-centrum is de tip 'sport en spel'. Voor Achel-centrum is die tip 'Het gras is altijd groener', voor Achel-Statie 'zij aan zij'. De extra locatie ten slotte, krijgt als beschrijving 'best wel ingewikkeld'. Momenteel zijn er nog vier van de vijf exemplaren te vinden. Het eerste ticket werd reeds gevonden aan de kapel van de Hees in Hamont-Lo. Marien Agten had voldoende aan de beschrijving 'gewijd erfgoed' om te weten waar ze moest zijn.





(BVDH)