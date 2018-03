Twee gewonden bij steekpartij 24 maart 2018

In de Posthoornstraat in Hamont-Achel is donderdagavond een vechtpartij uit de hand gelopen. Eén iemand werd daarbij twee keer met een mes gestoken. Hij raakte gewond. Ook een tweede persoon liep lichte verwondingen op. De slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis. Of de dader al geïdentificeerd kon worden, was gisteren nog niet duidelijk. (MMM)