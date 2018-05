Trompetterkorps van koning komt naar Hamont 17 mei 2018

02u51 0 Hamont-Achel Hamont staat het komend weekend helemaal op zijn kop: voor de 29ste keer worden de Internationale Mars- en Showwedstrijden der Lage Landen georganiseerd. Meer dan 2.000 amateurmuzikanten uit Vlaanderen, Nederland, Duitsland en Oostenrijk zijn te gast. Heel opvallend is de komst van het Trompetterkorps van het Koninklijke Escorte te paard van de Federale Politie.

Voor de aanwezigheid van het Trompetterkorps gaf niemand minder dan Zijne Majesteit Koning Filip zijn toestemming. Dit uitzonderlijke optreden vindt plaats naar aanleiding van het tachtigjarig jubileum van het Koninklijke Escorte. Nog uitzonderlijker is dat het Trompetterkorps zal aantreden in het officiële en statige gala-uniform dat normaal gezien énkel gedragen wordt bij het escorteren van het vorstenpaar of buitenlandse staatshoofden in Brussel. "Het Koninklijke Escorte viert haar tachtigste verjaardag en naar aanleiding van dit jubileum doen ze een aantal optredens. Zo konden wij hen dus ook strikken", stelt Guy Joosten van het organisatiecomité. Het is niet zeker of de koning zelf naar Hamont zal komen.





De tweejaarlijkse manifestatie telt verder een uitzonderlijk gevarieerd en hoogstaand programma vol gevestigde waarden en nieuwe deelnemers. Het marktplein wordt intussen omgebouwd tot een openluchttheater waar tribunes staan opgesteld die 1.300 kuipzetels tellen. In totaal worden er ongeveer 7.000 toeschouwers verwacht. Zondag en maandag is de toegang gratis. Alle info is te vinden op www.marsenshow.be. (BVDH)