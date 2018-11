Triggerfinger komt naar De Posthoorn BVDH

13 november 2018

Dit jaar blaast Triggerfinger twintig kaarsjes uit. Die verjaardag vieren ze in De Roma in Antwerpen, maar opwarmen doen ze in De Posthoorn in Hamont-Achel. “Het is lang geleden dat de band in onze omstreken op het podium stond”, vertelt schepen van Cultuur Rudi Boonen (CD&V) opgetogen. Op zaterdag 9 februari om 20 uur staat Triggerfinger voor het eerst op de planken in De Posthoorn. Verwacht je aan een uitgebreid ‘best of 20 years’-concert waarbij alle klassiekers van deze rockband de revue zullen passeren. De ticketverkoop start op vrijdag 16 november om 11.00 uur via www.hamont-achel.be/aha.