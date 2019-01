Tom Cox voorzitter, Serge Vander Linden fractieleider bij CD&V Birger Vandael

28 januari 2019

12u31 2 Hamont-Achel Tijdens de nieuwjaarsreceptie van afgelopen week werd Tom Cox unaniem verkozen tot algemeen voorzitter van CD&V Hamont-Achel. Serge Vander Linden wordt de komende zes jaren de nieuwe fractieleider van CD&V.

Cox is gemeenteraadslid, was tot voor kort fractieleider en is gekend als zaakvoerder van Kluspunt. “Hard werk en eerlijkheid werd door de CD&V-leden gewaardeerd en beloond en daar ben ik hen dankbaar voor! Aan mensen die denken dat we de partij van de verliezers zijn, heb ik slechts één boodschap: we staan er opnieuw! Met opgeheven hoofd zullen we stevig, onderbouwd en eerlijk oppositie voeren om ook vanuit deze positie de Hamont-Achelaar te brengen wat we steeds beloofden en waar ze recht op hebben. We blijven de komende jaren ook inzetten op verjonging.”

Strijdlust

Vander Linden is gemeenteraadslid, was tot voor kort OCMW-voorzitter, schepen van Financiën, Senioren en Welzijn én is administratief & juridisch manager van een voedingsgroep. “Het worden andere, maar boeiende jaren nu we voor het eerst in meer dan vijftig jaar in de oppositie zitten. We hebben met onze tien gemeenteraadsleden veel ervaring, dossierkennis en vooral strijdlust!” Beide heren zullen de komende zes jaar hard werken met als doel terug de grootste partij van de stad te worden.