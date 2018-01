Tom Boonen (N-VA) vervangt Mon Bex in gemeenteraad 02u26 0

Bij de volgende gemeenteraad van Hamont-Achel op 22 januari vindt er een wissel plaats bij de N-VA-fractie. Raymond 'Mon' Bex (75) diende immers zijn ontslag in en wordt vervangen door Tom Boonen (32). "We willen Mon bedanken voor zijn onuitputtelijke motivatie", stelt fractieleider Roger Mertens. Mon Bex wil op eigen verzoek een jaar voor de verkiezingen de fakkel doorgeven aan zijn opvolger. De 75-jarige man staat gekend als een erg bedrijvig figuur. "Ik wil hem bedanken voor zijn gedrevenheid met het hart altijd op de juiste plaats. Zo zette Mon zich in voor de minderbedeelden in Afrika, de ouderen in Hamont-Achel, de ziekenzorg van Hamont, de Minder Mobielen Centrale en ga zo maar door. Achter de schermen zal hij nog steeds strijdvaardig blijven voor het Vlaamse gedachtegoed. Ik ken hem als een rechtvaardig persoon en de partij zal hem missen. Hopelijk kunnen we nog lang genieten van zijn ervaring", besluit Mertens. Ria Stessens was eerste opvolgster op de lijst, maar neemt haar mandaat niet op, omdat ze al in de OCMW-raad zetelt. (BVDH)