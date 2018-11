Tijdelijke sluiting Sporthal De Koekoek door asbestgevaar Birger Vandael

29 november 2018

16u52 0 Hamont-Achel Sporthal De Koekoek wordt uit voorzorg vanaf vandaag tijdelijk gesloten. Medewerkers van de stadswerf stelden immers vast dat er bij werken door derden enkele gaten werden geboord in de voegen aan de binnenkant van het gebouw, waardoor een kleine hoeveelheid stof is vrijgekomen die mogelijk asbest bevat. Een nieuwe wending in een veelbesproken dossier.

Al tien jaar staat de renovatie van de sporthal op de agenda, maar tot op vandaag is die geen feit. Zo bleek er asbest in de muren te zitten, wat de kosten voor een uitbreiding verhoogde en de inactiviteit verlengde. Een nieuwe en beperkte renovatie werd deze week op de gemeenteraad voorgelegd, maar dat was niet naar de zin van PRO (de partij die vanaf 2019 het bestuur samen met N-VA overneemt van CD&V en Balans). Vorige week nog vertelde toekomstig schepen van Sport Jef Plas (PRO) dat De Koekoek op lange termijn niet meer kan blijven staan.

En nu is er dus de tijdelijke sluiting door asbest. Preventiedienst IBEVE werd op de hoogte gebracht en raadt aan om momenteel geen activiteiten in de sporthal te organiseren. Zij geven daarbij aan dat het om een voorzorgsmaatregel gaat en dat er geen enkele reden is tot ongerustheid. Een gespecialiseerde firma komt vrijdag 30 november ter plaatse om het gebouw volledig te reinigen. De stad verwacht dat de sporthal vrijdagavond of ten laatste zaterdagochtend terug opengaat.

Eerder dit jaar communiceerde de stad dat uit onderzoek bleek dat er asbest aanwezig is in de gevelbekleding van sporthal De Koekoek. Aangezien het gaat om hechtgebonden asbest, is deze volledig onschadelijk zolang er geen werken plaatsvinden. De vezels komen dan immers niet vrij, waardoor er geen gevaar is voor de gezondheid. De sporthal bleef daarom toegankelijk.