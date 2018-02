Tientallen ornamenten Boskerkhof beschadigd of verwijderd 28 februari 2018

02u59 0 Hamont-Achel In de nacht van maandag op dinsdag sloegen criminelen toe op het Boskerkhof in Hamont. Op tientallen graven werden ornamenten beschadigd of zelfs volledig verwijderd. Ook de urnemuur werd slachtoffer van de vernielingen.

Burgemeester Theo Schuurmans (CD&V) ging gisterenochtend ter plekke om de vaststellingen te doen. "De decoratieve stukken die zowel op de graven als op de urnemuur zijn aangebracht, werden op vele plaatsen vernield of meegenomen", aldus Schuurmans.





Anne-Marie stelde op foto's vast dat de misdadigers hadden toegeslagen bij het graf van haar ouders.





Mariabeeld

"Dat bestaat toch niet, dacht ik eerst. We hebben er destijds een koperen lantaarn opgeplakt en die werd gestolen. Een groot Mariabeeld hebben ze er gewoon afgestampt. Mijn vader had het destijds nog zelf aangebracht... Ik was helemaal van slag toen ik het hoorde. Wie zoiets doet, kan niet zwaar genoeg gestraft worden. Intussen ging mijn zus al kijken en morgen zal ik aangifte doen. Het financiële verlies is ongeveer honderd euro, maar de emotionele schade is natuurlijk veel groter", aldus de Hamontse vrouw.





De stad belooft om samen met de politie alles in het werk te stellen om de dader(s) te vinden. Ze doen ook een oproep naar gedupeerden om een melding te doen bij het wijkkantoor of via politie@hano.be. De stad geeft daarbij aan de komende dagen geen opruimingswerken te organiseren, opdat nabestaanden eerst zelf een kijkje kunnen nemen op het kerkhof. Mogelijk voeren sommigen eventuele herstellingen immers liever zelf uit. Vanaf maandag 5 maart gaan de stadsdiensten aan de slag om de beschadigde ornamenten op het Boskerkhof te verwijderen. Deze zullen nog een tijdje bewaard worden voor mensen die deze week niet ter plaatse kunnen komen. (BVDH)