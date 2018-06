Ticketverkoop aha!-programma uitgesteld 01 juni 2018

Normaal zou op 7 juni de ticketverkoop voor het nieuwe aha!-programma van start gaan. Wegens een laattijdige levering van de benodigde ticketsoftware door de leverancier is de gemeente echter genoodzaakt de verkoop van zowel de abonnementen als de losse tickets uit te stellen naar een latere datum. De nieuwe verkoopsdata worden op een later tijdstip bekendgemaakt via de stedelijke website, de verschillende Facebookpagina's en de lokale media. Er kunnen momenteel dus geen abonnementen of losse tickets besteld of gereserveerd worden. De gemeente verontschuldigt zich voor het ongemak. (BVDH)