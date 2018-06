Ticketverkoop Aha!-programma start op 19 juni 12 juni 2018

Het Aha!-programma voor het seizoen 2018-2019 werd begin mei bekendgemaakt. Met grote namen als Stan van Samang, The Scabs, Frank Boeijen, Radio Guga, Scala en Begijn Le Bleu belooft het nieuwe culturele seizoen zeker de moeite te worden. De ticketverkoop moest door problemen met de software wel eventjes worden uitgesteld. Intussen werd dat probleem aangepakt en kan de verkoop van start gaan. De abonnementsverkoop start op dinsdag 19 juni 2018 om 14 uur. Voor de losse verkoop is dat op donderdag 21 juni om 14.00 uur. Tickets zijn verkrijgbaar bij de balies van het UiTpunt in Hamont en in Achela. (BVDH)