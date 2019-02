Teutepeuters beleven carnavalsweekend BVDH

20 februari 2019

Het komend weekend zal weer een jaarlijks hoogtepunt zijn voor carnavalsvereniging De Teutepeuters uit Hamont. Vrijdagmorgen is er een kinderzitting in de Posthoorn voor kleuters en leerlingen van het eerste en tweede leerjaar. In de namiddag volgt een bezoek aan de scholen en is er een optocht bij ’t Lo en De Robbert en ’s avonds worden de wagens ingewijd in jeugdhuis ‘De Schelft’. Zaterdagnamiddag is er een seniorenzitting vanaf 14 uur en volgt de kroegentocht. Zondag begint carnaval om 9.11 uur wanneer de prins bij hem thuis wordt afgehaald en is er vervolgens de machtsoverdracht om 10.30 uur op het stadhuis en de optocht vanaf 14.11 uur. In de loop van de avond volgt de prijsuitreiking en een verkleed bal. Op maandag is er een kroegentocht en dinsdagnamiddag wordt het bejaardentehuis bezocht en is er een afsluitend bal. Tijdens de activiteiten wordt er gecontroleerd dat drankgebruik niet uit de hand loopt. Confetti werd eerder al afgeschaft. Vanaf dit jaar zal er ook gewerkt worden met snoepzakken en niet langer met losse snoep.