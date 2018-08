Tentoonstelling Tuinhier 14 augustus 2018

Tuinhier Hamont stelt het komend weekend een heel aantal werken voor aan het publiek tijdens de tentoonstelling '35 jaar bloemschikken'. Het thema van dit event is dit jaar 'summertime'. Vrijdag is de expo in De Posthoorn geopend van 19 tot 22 uur, zaterdag van 10 tot 20 uur en zondag ten slotte van 10 tot 17 uur. Het kost vier euro om de tentoonstelling te bezichtigen, kinderen tot en met tien jaar mogen gratis komen. (BVDH)