Tentoonstelling over ‘Graafschap Loon’ in bibliotheek BVHD

24 december 2018

Vanaf 28 december staat de tentoonstelling ‘Graafschap Loon’ opgesteld in de bibliotheek van Hamont. Deze staat nog tot eind januari hier, waarna ze tot eind maart verhuist naar het Michielshof. Tijdens de Middeleeuwen maakte Hamont deel uit van het graafschap Loon. De geschiedenis van deze voorloper van de provincie Limburg zit vervat in een aantal unieke archeologische voorwerpen, afbeeldingen en beschrijvingen. “Het stadsbestuur hecht veel belang aan de geschiedenis van Hamont-Achel”, vertelt schepen van Erfgoed en Monumenten Guy Joosten (CD&V). “De periode van het graafschap Loon was destijds ontzettend belangrijk. In het bijzonder voor Hamont aangezien het toen één van de Loonse steden in onze provincie werd. Dat is en blijft toch een uniek feit dat ons onderscheidt van vele andere gemeenten in onze provincie. Omdat we vinden dat we deze geschiedenis moeten koesteren, ondersteunen we graag de expositie ‘Graafschap Loon’ van de Heemkundige Kring De Goede Stede.”