Tegoed huisvuilzakken vanaf 11/02 af te halen BVDH

29 januari 2019

Vanaf maandag 11 februari kan je je tegoed aan huisvuilzakken voor 2019 afhalen. Dit kan bij verschillende lokale handelaars (AD Delhaize Hamont, Aveve Schuurmans, Carrefour Market Hamont, Kluspunt, De Verfwinkel, Tuincentrum Hendrikx) en aan het recyclagepark. Wie dat wenst kan ook terecht bij het gemeenschapshuis en in het stadhuis. Geboorterollen en rollen om medische redenen zijn overigens uitsluitend op deze locaties verkrijgbaar. Opgelet, het afhalen van huisvuilzakken kan enkel op vertoon van je identiteitskaart. Ieder gezin dat bij aanvang van 2019 gedomicilieerd was in Hamont-Achel ontvangt in de loop van het jaar een aanslagbiljet voor de inzameling en verwerking van afval. Met deze belasting rekent Limburg.net je haar basisdienstverlening en het quotum huisvuilzakken aan. De berekening van dit quotum gebeurt op basis van je gezinstoestand. Meer info vind je op www.hamont-achel.be/huisvuilzakken.