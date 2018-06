Stem voor naam belevingspad De Bever 07 juni 2018

Zal het belevingspad op domein De Bever Het Beverspoor, Het Beverpad of De Belever heten? Daarover beslissen inwoners van Hamont-Achel nu online.





Er blijven nog drie mogelijke namen over in de naamsverkiezing voor het belevingspad op domein De Bever. Nadat inwoners van Hamont-Achel en bezoekers van het domein de voorbije maanden de kans kregen om hun ideeën in te dienen, kan iedereen vanaf nu eenmaal online stemmen op één van de drie overgebleven namen. Deze namen zijn Het Beverspoor, Het Beverpad en De Belever. "We kregen wel 154 unieke naamsvoorstellen binnen. Een prachtig totaal, dat aantoont dat men echt begaan is met de ontwikkeling van het gebied", verklaart schepen van Milieu Guy Joosten (CD&V). Een vakjury met vertegenwoordigers uit horecazaken, natuurgroepen en de stad maakte een strenge selectie en koos voor de drie overblijvende namen.





Op www.hamont-achel.be/debever kan u uw voorkeur kenbaar maken tot en met 1 juli. (BVDH)