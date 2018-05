Stedelijke bouwkavels te koop 24 mei 2018

02u35 0

Aan de Berkenstraat, de Rangeerweg en de Kolleberg staan er stedelijke bouwkavels te koop. In totaal heeft de stad nog negentien kavels ter beschikking, waarvan de verkoop in juni start. De stad hanteert hierbij een speciaal toewijzingsreglement met een puntensysteem. "Hiermee willen we (toekomstige) inwoners ondersteunen bij de verwerving van een eigen woning, met speciale aandacht voor diegenen die moeilijker hun weg vinden op de hedendaagse woonmarkt. Elke gezins- en woonsituatie is namelijk anders", oppert schepen van wonen Ilse Jaspers (Balans).





Op dinsdag 12 juni is er een infoavond om 19 uur in het Michielshof. Hier worden onder andere de inschrijvings- en toewijzingsprocedure toegelicht, maar kom je ook meer te weten over de bouwvoorschriften van de kavels. Inschrijven voor deze infoavond doe je via www.hamont-achel.be/bouwkavels, waar je de verkavelingsvoorschriften per straat alvast eens kan bekijken.





(BVDH)