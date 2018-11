Stedelijke bouwkavels in de aanbieding BVDH

15 november 2018

Wie graag wil wonen in Hamont-Achel, krijgt nu een uitgelezen kans. Het stadsbestuur heeft immers stedelijke bouwkavels in de aanbieding.

Er werden voor de verkavelingen in de Berkenstraat, Kolleberg en Rangeerweg reeds verschillende inschrijvingsperiodes georganiseerd waarbij gewerkt werd met het toewijzingsreglement op basis van een puntensysteem. Voor de resterende kavels is de aanvraagprocedure nu versoepeld, wat betekent dat je voortaan een aanvraag kan indienen voor de gewenste grond zonder daarbij rekening te moeten houden met een inschrijvingsperiode.

Volgens schepen van Wonen Ilse Jaspers (Balans) zijn er in de Berkenstraat nog 15 gronden beschikbaar en aan de Kolleberg nog 2 gronden. “Je kandidaat stellen hiervoor doe je door een aanvraagformulier – volledig ingevuld en voorzien van alle gevraagde bijlages – tegen ontvangstbewijs in te dienen op het stadhuis of deze aangetekend te verzenden aan het college van burgemeester en schepenen. Zijn er twee of meer kandidaturen met dezelfde indieningsdatum voor dezelfde kavel, dan gebeurt de toewijzing op basis van een puntensysteem.”

Alle info vind je ook terug via www.hamont-achel.be/bouwkavels.