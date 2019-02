Stad zoekt jobstudenten voor vakanties BVDH

20 februari 2019

09u58 0

Voor de paas- en zomervakantie is de stad Hamont-Achel op zoek naar helpende handen bij IBO De Pagadder, de groendienst, de schoonmaakdienst, het secretariaat en onthaal en de dienst stadsontwikkeling. Om je vacant te stellen voor bovenstaande vacatures, dien je minstens 16 jaar oud te zijn. Voor vakantiewerk bij IBO De Pagadder bedraagt de minimumleeftijd 18 jaar. Je moet hierbij ook over een diploma middelbaar onderwijs in een sociale richting beschikken of een pedagogisch diploma hebben. Je kandidaatstellen voor een vakantiejob bij de stad kan enkel via het online e-formulier op www.hamont-achel.be/jobstudenten. Voor de paasvakantie is dit mogelijk tot en met dinsdag 12 maart, voor vakantiejobs tijdens de zomer kan je je inschrijven tot en met zondag 31 maart. De tewerkstelling duurt ongeveer 10 dagen per persoon. Je kan daarbij kiezen uit verschillende vastgelegde periodes, die je online terugvindt.