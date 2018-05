Stad zoekt anekdotes Cinema Walburg 29 mei 2018

Cinema Walburg zal in september dit jaar officieel zestig jaar bestaan. Dit wordt goed gevierd met een stevig gevuld aha!-programma. Ook op Open Monumentendag op 9 september wordt Cinema Walburg nog eens extra in de bloemetjes gezet.





Om dit gebeuren wat meer kleur te geven, is de dienst Vrije Tijd op zoek naar allerhande leuke anekdotes rond Cinema Walburg. "Hebben je oma en opa er voor de eerste keer gezoend? Keek je vroeger stiekem achter de stickertjes die over de gevoelige plekjes op de affiches kleefden? Of heb je misschien zelf je lief gevonden in deze cinema-parel? Laat het ons weten!", klinkt het bij de dienst.





Contact opnemen gaat via uitpunt@hamont-achel.be of 011510502. (BVDH)