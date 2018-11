Stad wil beschermd statuut voor Cinema Walburg Birger Vandael

07 november 2018

15u37 3 Hamont-Achel Het cinemacomplex Cinema Walburg bestaat al zestig jaar en is na al die tijd vrijwel intact bewaard gebleven. Kenners beschouwen het als een uniek monument en nu wil ook de stad een beschermd statuut voor Cinema Walburg. Een officiële aanvraag werd reeds ingediend.

Al in 1926 werden er films geprojecteerd op het grote doek op de locatie waar nu de cinema ligt. In 2008 kocht de stad het hele complex. Zo verzekerde ze zich van de bewaring van dit uniek stukje erfgoed en anderzijds kon de zaal ingeschakeld worden in het vrijetijdsleven van de inwoners. Vandaag staat het filmgebeuren hier nog steeds centraal. “We zijn trots op het complex en koesteren dit”, vertelt schepen van Monumenten en Erfgoed Guy Joosten (CD&V).

Verdienste van Henri Van Vlierden

Met een nostalgische noot blikt Joosten terug op de geschiedenis van Cinema Walburg. “Vroeger had je in bijna elk dorp een cinema. De meeste hiervan zijn moeten wijken voor nieuwbouwprojecten en Cinema Walburg bleef al die tijd vrijwel intact bewaard. Dat is de verdienste van vorige eigenaar Henri Van Vlierden. We hopen dat dit historisch gebouw haar verdiend beschermd statuut krijgt.” Er werd de afgelopen maanden hard gewerkt achter de schermen om de officiële bescherming te realiseren. Samen met de Erfgoedkoepel Hamont-Achel en het Regionaal Landschap Lage Kempen werd een aanvraag voorbereid die zopas werd ingediend bij Onroerend Erfgoed.