Stad trakteert op nieuwjaarsborrel Birger Vandael

25 december 2018

Het stadsbestuur trakteert alle inwoners op zondag 13 januari op een gezellige nieuwjaarsborrel in het park voor het Simonshuis te Hamont-Achel. De gemeente- en OCMW-raadsleden bieden de inwoners met veel plezier een hapje en een drankje aan samen wordt er geklonken op het nieuwe jaar. Voor de kleinsten wordt er leuke randanimatie voorzien. De drink begint om 11.00 uur, het einde is voorzien rond 13.00 uur. Opdat iedereen kan genieten van een glaasje gluhwein of jenever, legt het stadsbestuur een gratis bus in. Deze vertrekt vanuit Hamont-Lo richting het Simonshuis en rijdt daarna door richting Achel-Statie om ook daar inwoners op te pikken. Na afloop van de nieuwjaarsborrel raak je met de bus ook veilig terug thuis.