Sportkicks in sporthal De Koekoek BVDH

27 maart 2019

12u18 0 Hamont-Achel De sportdiensten van Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel en Pelt slaan de handen in elkaar om jongeren vanaf geboortejaar 2012 en ouder een onvergetelijke sportdag te bezorgen. Dit jaar is Achel op donderdag 18 april de ‘place to be’ voor alle kinderen die kennis willen maken met diverse uitdagende sporttakken.

Het is al de vijfde keer dat ‘sportkicks’ in Noord-Limburg wordt georganiseerd. Iedereen is welkom om donderdag 18 april te bewegen en te sporten in en rondom sporthal De Koekoek (Grevenbroekstraat 11). Het startschot wordt gegeven om 10.00 uur, het eindsignaal om 15.00 uur. De sportdiensten tekenden een energieke dag uit, waarbij je een hele dag lang deel kan nemen aan een 30-tal sporten. Denk daarbij aan volleybal, ju jitsu, taekwondo, dans, yoga, muurklimmen, BMX, Steps, Balanz Bikes en Go-carts, maar ook aan een death ride, aan ecopercussie, ponyrijden, een tocht met de koets van de Achelse Koetsier en een knutselmoment onder begeleiding van Hilde Sools. Voor iedereen wat wils!

Inschrijven kan tot 13 april via het UiTpunt Hamont-Achel of online via https://reservaties.hamont-achel.be. Je betaalt dan 4 euro per kind (incl. inkom, begeleiding en verzekering). Daarna kan je je enkel nog inschrijven op de dag zelf. De kostprijs bedraagt dan 5 euro per kind (incl. inkom en verzekering).