Sporthal snel terug open BVDH

03 december 2018

Zaterdagochtend opende sporthal De Koekoek opnieuw de deuren. Donderdag was er nog het bericht dat er tijdelijk geen activiteiten konden doorgaan in het gebouw, omdat er bij werken door derden een kleine hoeveelheid stof was vrijgekomen die mogelijk asbest bevatte. Uit voorzorg raadde preventiedienst IBEVE aan om de lessen en trainingen die donderdagnamiddag en vrijdag gepland stonden te annuleren. Een gespecialiseerde firma kwam vrijdag ter plaatse om het gebouw volledig te reinigen. IBEVE geeft de sporthal terug vrij vanaf morgenochtend met de melding dat er geen gevaar is voor de gezondheid van bezoekers of gebruikers van het complex.