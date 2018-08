Speelpleinwerkingen beleven 'Fata Morgana' 01 augustus 2018

Alle speelpleinwerkingen van Hamont-Achel slaan deze donderdag de handen in elkaar. SPW De Koekoek Achel, 't Stadspark Hamont en 'Uit de bocht Hamont-Lo' hebben samen het evenement 'Fata Morgana' bedacht. Dit is gebaseerd op het populaire VRT-programma van weleer, waarbij dorpen en mensen opdrachten kregen die onmogelijk leken. Indien het toch lukte om - dankzij een geëngageerde gemeenschap - de uitdagingen te doen slagen, konden zij sterren verdienen. Dat principe wordt deze namiddag herhaald. Iedereen tussen 5 en 14 jaar is welkom om van Hamont-Achel een sterrengemeente te maken. Alles vindt plaats tussen 12 en 17 uur op de terreinen van SPW 'Uit de Bocht' aan de Leeuwerikstraat 7. Ook springkastelen zullen worden opgesteld. Afsluiten doen ze met een grote slotact en alle fietsers krijgen bovendien een gratis attentie. (BVDH)