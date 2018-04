Skatepark wordt veiliger 07 april 2018

02u44 0 Hamont-Achel Het stadsbestuur neemt extra maatregelen om de veiligheid in het skatepark te verhogen. Deze komen er naar aanleiding van de gebeurtenissen die eind maart op het terrein plaatsvonden.

"Ondanks meerdere controles werden hier recent drugsrestanten gevonden en dat is wel het laatste wat je wil op een ontmoetingsplaats voor jongeren", aldus schepen van Jeugd en Gezin Ilse Jaspers (Balans). Er zullen nu meer gerichte politiecontroles gebeuren en de reeds aangestelde straathoekwerker zal ter plekke individuele hulpverleningen bieden.





"We hebben hier samen met onze jongeren al heel wat mooie momenten mogen beleven.





"Vanaf dag één zaten we samen aan tafel om de ontwikkeling van het nieuwe skatepark optimaal af te stemmen op de noden en wensen van onze jeugd. In het kader van dit participatietraject werden zij ook bij deze verhoogde beveiligingsmaatregelen betrokken", besluit Jaspers. (BVDH)