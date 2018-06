Sint-Antoniusprocessie volgt aangepaste route 05 juni 2018

De jaarlijkse Sint-Antoniusprocessie, deze keer op 17 juni, zal een aangepaste route volgen. Dit als gevolg van de omleidingen die momenteel van kracht zijn in het kader van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en fietspaden. Verschillende alternatieven werden samen met de politie onder de loep genomen en de enige veilige optie bleek een traject dat vertrekt aan het Michielsplein en vervolgens via de Grevenbroekstraat, de Koekoeksweg, de Pastoor Bungenerslaan, Mortel, Inslag en Schering gaat, om te eindigen in de Dorpsstraat. De processie vertrekt om 10.30 uur. Aansluitend is er in het centrum een dorpsfeest, met optredens en tal van andere activiteiten. (BVDH)