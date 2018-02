Schoorsteenbrand loopt uit de hand 16 februari 2018

Een schoorsteenbrand heeft donderdagnamiddag heel wat schade veroorzaakte in de Vloedstraat in Hamont-Achel. De bewoners merkten rookontwikkeling op aan het plafond op de bovenverdieping.





In een mum van tijd vulden de bovenste vertrekken zich met rook, en liep ook een deel van het dak brandschade op. De woning is tijdelijk onbewoonbaar.





(MMM)