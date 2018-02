Scholen en verenigingen gezocht voor zwerfvuilactie 20 februari 2018

De jaarlijkse zwerfvuilactie van Limburg.net vindt dit jaar op 20, 21 en 22 april plaats. Zoals gebruikelijk steken scholen en verenigingen dan weer de handen uit de mouwen en ruimen ze afval op in een gebied dat hen wordt toegewezen. Zo wil Limburg.net samen met de stad en de deelnemers duidelijk aangeven dat het achteloos sluikstorten van afval niet kan. Vorig jaar werd er tijdens dit weekend maar liefst 1.120 kilo aan zwerfvuil opgehaald en dat wil men dit jaar herhalen. "Per opgeruimde kilometer ontvang je als school of vereniging euro15. Ook als individu - of in een kleine groep van maximum 4 personen - kan je je het hele jaar door engageren dankzij de zogenaamde 'claimkaart'. Je 'claimt' dan een gebied in Hamont-Achel en zet je in om dit deel afvalvrij te houden. In ruil hiervoor ontvang je e-portemonneepunten die je kan inruilen voor leuke dingen zoals filmtickets", aldus schepen van milieu Guy Joosten (CD&V). Tot 11 maart kunnen scholen en verenigingen zich inschrijven via www.hamont-achel.be/zwerfvuil. (BVDH)